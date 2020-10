„X 90 Münster, Bült – Abfahrt in 10 min“ oder „645 Eichendorffring – Abfahrt in 9 min“ – fehlende Angaben zur tatsächlichen Abfahrtszeit des nächsten Busses gehören an der Haltestelle „Lüdinghausen, Busbf“ in Zukunft der Vergangenheit an. Seit Beginn dieses Jahres installiert die RVM münsterlandweit an zentralen Haltestellen insgesamt 35 sogenannte DFI-Anlagen – Dynamische Fahrgast-Informatiossysteme –, die Auskunft über die genaue Abfahrtszeit der einzelnen Linie geben. Auch Verspätungen werden zukünftig minutengenau angezeigt. Was in Oberzentren wie Münster oder Osnabrück schon lange etabliert ist, hält nun auch Einzug in den vier Münsterlandkreisen, teilt das Unternehmen mit.

„Die DFI-Anlagen leisten mit ihrer Echtzeit-Information einen weiteren Beitrag zum Mobilitätsgewinn für den Fahrgast im ländlichen Raum“, fasst der städtische Ordnungsamtsleiter Michael Pieper die Vorteile der Anlage zusammen. „Sie können aber noch mehr als die reine Abfahrtszeit der einzelnen Linien anzeigen. Je nach Bedarf lassen sich auch Zusatzinformationen als Lauftext einspielen, die auf Unregelmäßigkeiten durch beispielsweise im Vorfeld bekannte Demonstrationen hinweisen. Dann kann sich der wartende Fahrgast darauf einstellen“, wird Michael Klüppels, Leiter des RVM-Verkehrsmanagements, in dem Pressetext zitiert. „Und trifft ein Fahrgast einmal ein oder zwei Minuten zu spät an der Haltestelle ein, so sieht er direkt, ob seine Linie schon abgefahren ist.“

Bis eine solche Anlage aber endgültig in Betrieb genommen werden kann, müssen im Vorfeld viele Akteure miteinander kooperieren: Bauliche Belange gehen der Bespielung mit den relevanten Fahrplandaten der einzelnen Verkehrsunternehmen voraus. Erst wenn beides abgeschlossen ist und ein Testbetrieb die Datentauglichkeit bestätigt hat, werden die DFI-Anlagen „scharf“ geschaltet. Der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) fördert 90 Prozent der Gesamtkosten, die für die Aufstellung der Anlagen in allen vier Münsterlandkreisen erforderlich sind. Das entspricht 977 400 Euro.