Akku-betriebene Laubbläser, mehr Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern, ein größerer Parkplatz und ein Bike-Sharing-System am Bahnhof: Die Vorschläge, die die Bürger während der Ideenwerkstatt für das Klimaschutzkonzept in der Mensa der Sekundarschule am Donnerstagabend machten, waren nicht nur vielfältig, sondern auch sehr konkret. Und sofort war zu merken: Die Lüdinghauser und Seppenrader hatten sich bereits im Vorfeld mit den Themen beschäftigt, trotzten ihre Beiträge doch allesamt voller Expertise. Am Ende des dreistündigen Treffens unter Einhalten der wegen des grassierenden Coronavirus em-pfohlenen Abstände waren die vier Schautafeln gut gefüllt. Denn zu allen Bereichen – „Klimafreundliche Mobilität“, „Bauen und Wohnen“, „Erneuerbare Energien und alternative Versorgungskonzepte“ sowie „Klimaschutz ist selbstverständlich – im Alltag“ – gab‘s allerhand Anregungen.

„Das war eine sehr, sehr runde Veranstaltung“, zog der städtische Wirtschaftsförderer Stefan Geyer sein Fazit. Er ist sich sicher: „Die Bürger hätten bestimmt noch zwei, drei Stunden länger diskutieren können.“ Das zeige: Das Interesse an dem Thema sei absolut da. Und das war bereits während des Kurzvortrags zum aktuellen Stand des Klimaschutzkonzeptes von Andreas Hübner zu spüren: Als der Mitarbeiter der Gertec GmbH, deren Team den Entstehungsprozess gemeinsam mit der Verwaltung gestaltet, eine Menge Statistiken, Grafiken und Zahlen rund um Klimawandel, Umweltschutz und Co. in der Steverstadt und im Rosendorf präsentierte, stellten die Zuhörer viele Detailfragen.

Jetzt liegt der Ball bei Hübner und seinen Kollegen, die alle Ideen bündeln, damit sie ins Klimakonzept für Lüdinghausen und Seppenrade einfließen können. Das – wie der Fachmann schätzt – „mehr als 100 Seiten starke Buch“ soll bis zum 31. Dezember fertig sein. Damit kann die Stadt Anfang 2021 einen Förderantrag für einen Klimamanager stellen, der das Maßnahmen-Paket auf den Weg bringen und die Umsetzung einzelner Pläne vorantreiben soll.

Zu Beginn der Ideenwerkstatt ergriff Bürgermeister Richard Borgmann das Wort: Seit rund eineinhalb Jahren feile die Verwaltung im Auftrag der Politik gemeinsam mit den Gertec-Experten an dem Konzept. Wegen der Pandemie habe es eine „lange, lange Unterbrechung“ gegeben – zumindest die Bürgerbeteiligung betreffend. Dass es nun weitergehen konnte, freute alle Beteiligten sichtlich.