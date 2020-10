Auf die durch das Coronavirus verkürzte Saison blickten am Samstag Markthändler und Besucher beim letzten Bauernmarkt zurück. Nachdem der eigentlich für April angesetzte Saisonstart pandemiebedingt verschoben werden musste, fanden sich an den vergangenen Wochenenden dennoch zahlreiche Kunden in der Altstadt ein. „Die Besucherzahlen sind auch heute wieder wirklich gut und wir sind angenehm überrascht“, freute sich Händler Bernd Neufang aus Solingen über das rege Treiben auf dem Marktplatz. „Es ist natürlich schade, aber es hatte ja gute Gründe“, erklärte Standbetreiber Ulrich Struck angesichts der verkürzten Saison.

„ Wir sind angenehm überrascht. Wir sind angenehm überrascht. “ Händler Bernd Neufang

Dass die Besucherzahlen dennoch hoch sind, freut auch ihn: „Heute ist wieder ganz schön Bewegung.“ Warum die Gäste so zahlreich den Markt besuchen, ist für Struck klar: „Die Kunden haben uns vermisst und für viele sind Veranstaltungen und Märkte im Moment ein Highlight.“ Zum gleichen Fazit kam Dieter Busch aus Appelhülsen, der mit seinen Deko-Artikeln und Handwerkserzeugnissen schon seit über zehn Jahren Teil des Bauernmarktes ist: „Es läuft gut.“

Positive Umsetzung der Hygienemaßnahmen

Positiv bewerteten die Händler auch die Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch die Besucher, die mit Masken durch die Altstadt schlenderten. „Die Leute sind sehr diszipliniert“, fasste Ulrich Struck zusammen und ergänzte: „Die Kunden nutzen das bereitgestellte Desinfektionsmittel und stellen sich mit Abstand in die Schlangen.“

Beim Bauernmarkt blieb auch noch Zeit für einen Plausch mit den Beschickern. Foto: awf

Dass der Bauernmarkt auch Besucher aus der Umgebung anlockt, ist für die Händler sonst selbstverständlich, doch auch jetzt nehmen viele den Weg in Kauf. „Es ist immer schön hier und es freut mich, dass der Markt wieder stattfindet“, erklärte Alfred Peters, der sogar aus Richtung Ruhrgebiet nach Lüdinghausen gekommen war. Neben der Disziplin der Kunden gefällt Bernd Neufang vor allem die Organisation des Marktes: „Das ist wirklich große Klasse.“ Mit einer besonderen Überraschung stieß das Stadtmarketing bei den Markthändlern am Samstag auf große Zustimmung: Bei einem möglichen außerplanmäßigen Bauernmarkt Anfang November wären die Standbetreiber sofort dabei.