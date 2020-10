2015 hat der Olfener Tobias Wand am Lüdinghauser St.-Antonius-Gymnasium sein Abitur gemacht, aktuell absolviert er ein Auslandsstudium in Schottland. Für die WN berichtet er über die derzeitige Corona-Lage in Groß-Britannien, die Brexit-Verhandlungen und die, wie er es formuliert, „immer wieder aufflammende schottische Unabhängigkeitsbewegung“: Am 31.