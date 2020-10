Schlicht und unauffällig kommt er daher: Patricia Malchers erster Roman. Das Cover ist in hellem Lila samt weißer Schrift gehalten. Ganz minimalistisch. So wie alle Werke, die im österreichischen „Text/Rahmen“-Verlag erscheinen. Dabei hat es die Geschichte in sich: Auf 243 Seiten beschreibt Malcher eine dominante Mutter-Sohn-Beziehung. Es geht um ein Verbrechen und die Liebe.