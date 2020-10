Fast jedem sagt der Begriff „Rotarier“ etwas. Den meisten unbekannt sind dagegen die Soroptimistinnen, eine weltweite Organisation zur Unterstützung von Mädchen und Frauen, deren Ortsvertretung Münsterland Süd / Nordkirchen jetzt tagte, um ein neues Präsidium ins Amt zu setzen. Nach Ende der zweijährigen Amtszeit der Präsidentin Dr. Heike Zucker-Reimann übergab sie das Amt an Cornelia Wunsch , heißt es in einer Pressemitteilung. Zucker-Reimann erhielt im Gegenzug einen großen Blumenstrauß als Dankeschön.

Wunsch machte in ihrer Antrittsrede den Zuhörerinnen noch einmal bewusst, welchen Bedingungen Organisationen, deren Sinn die Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist, zur Zeit ausgesetzt sind. Sie wolle den Club bestärken, Hilfe für Menschen in der Umgebung zu leisten, denn gerade jetzt breche hier eine über Jahre gewachsene Spendenstruktur ein, mit der die Einrichtungen seit Jahren gerechnet haben.

Einen ersten Gastvortrag in diesem Sinne steuerte Giesela Stöver de Kaat bei, die mit Überzeugungskraft für die Unterstützung der Projekte der Kinderheilstätte in Nordkirchen warb. Die Soroptimistinnen spenden seit Jahren für das Friedensdorf in Oberhausen und die Kinderklinik in Datteln.

Eine wesentliche Einnahmequelle dafür sei normalerweise der Verkauf von Wortlichtkerzen auf dem Weihnachtsmarkt in Cappenberg. Doch diese Veranstaltung könne aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden.

Wunsch schaut dennoch mit anpackendem Optimismus auf ihre Amtszeit und auf die Chancen, die sich aus den Erfahrungen mit der Pandemie ziehen lassen, heißt es in der Mitteilung abschließend.