Dass er mit seiner einen Stimme nicht viel bewirken kann, ist ihm klar. Dennoch freut sich Wolfgang Kaltegärtner auf die Ratsarbeit während der Legislaturperiode 2020 bis 2025. Als Einzelkämpfer der UWG hat er keinen Fraktionsstatus. Seine Einflussmöglichkeiten sind somit beschränkt. Das ist dem 60-jährigen Inhaber einer Werbeagentur bewusst. Dennoch betont er: „Die UWG macht das Beste aus dem Wahlergebnis.“

Welche Rolle er im Rat einnehmen kann, darüber hat Kaltegärtner bereits mit dem künftigen Bürgermeister Ansgar Mertens gesprochen. Die Hoffnung des UWG-Mitbegründers: „Ich würde mich freuen, wenn wir am 3. November während der ersten Ratssitzung eine einvernehmliche Lösung finden.“ Denn zumindest als „stiller Teilnehmer“ möchte er doch gerne an so manchen Ausschusssitzungen teilnehmen, erläutert der Kommunalpolitiker und begründet: „Um in den Themen, über die der Rat diskutiert, richtig drin zu sein.“ Acht Fachausschüsse interessieren ihn und seine Parteikollegen. Dass Kaltegärtner selbst nicht in allen Gremien mitmischen kann, ist logisch. Deshalb findet er es klasse, dass einige UWGler ihm gegenüber ihr Interesse bekundet haben, als sachkundige Bürger agieren zu wollen – wenn sie denn dürfen. „Mein und unser Ziel ist es, in jedem dieser Ausschüsse jemanden sitzen zu haben“, bringt Kaltegärtner seine Ambitionen auf den Punkt – und die der UWG.

„ Ich möchte mir die Freiheit bewahren. Das gibt doch allein der Parteiname vor. Das erwarten die Leute. Ich möchte mir die Freiheit bewahren. Das gibt doch allein der Parteiname vor. Das erwarten die Leute. “ Wolfgang Kaltegärtner

Dass er sich einer Fraktion anschließt, kommt für den Hüwelaner nicht infrage: „Ich möchte mir die Freiheit bewahren. Das gibt doch allein der Parteiname vor.“ Schließlich handelt es sich um die UWG – die Unabhängige Wählergemeinschaft. „Das erwarten die Leute“, ist sich Kaltegärtner sicher. Auch auf die Gefahr hin, dass er eventuell als Solist keine Anträge einbringen kann: „Das weiß ich gar nicht genau, wie das läuft – oder laufen kann. Aber das wird sich noch klären.“ Zumindest habe er mit Mertens auch darüber schon gesprochen. Obwohl so manche Frage aktuell offen ist, geht Kaltegärtner sein neues politisches Ehrenamt entspannt, aber gleichzeitig voller Tatendrang an. Dabei möchte er von den vielfältigen Erfahrungen profitieren, die er seit der Gründung der UWG vor elf Jahren gesammelt hat. Außerdem war er in den vergangenen sechs Jahren als sachkundiger Bürger im Kreis aktiv.

Er wünscht sich nun eine „vernünftige und vor allem effektive Zusammenarbeit“ mit allen Fraktionen im Rat. Was er nicht mag: unnötig in die Länge gezogene Diskussionen. Er ist überzeugt, dass wenn Themen gut und gemeinsam mit den richtigen Experten erarbeitet und vorbereitet werden, sämtliche Sitzungen durchaus zügig über die Bühne gehen können – mit dennoch dem besten Ergebnis für Lüdinghausen und Seppenrade.