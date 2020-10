Noch im März hatte er gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter des St.-Marien-Hospitals, Dr. Jörg Siebert, und Bürgermeister Richard Borgmann bei einem Pressetermin zur Corona-Situaion vor Ort informiert. Jetzt ist es Oktober und für Dr. Rainer Drerup , niedergelassener Allgemeinarzt in Lüdinghausen, ist das Thema dringlicher denn je. „Die steigenden Infektionszahlen machen mir in der Tat große Sorgen“, bestätigt Drerup im Gespräch mit den WN. Doch das allein ist es nicht, was den erfahrenen Mediziner derzeit die Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

„Seit Wochen und Monaten wird quasi jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben und die Auswirkungen bekommen wir Ärzte dann in den Praxen zu spüren.“ Er macht das an einem aktuellen Beispiel fest: Da komme von der Politik die Empfehlung an die Bevölkerung, sich möglichst zahlreich gegen die Grippe impfen zu lassen, um eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems im Winter durch Corona- und Grippeerkrankungen zu vermeiden. Das sei im Grunde keine schlechte Idee, so Drerup, „allerdings nur, wenn auch ausreichend Impfdosen in den Arztpraxen vorhanden seien. „Das ist aber leider nicht der Fall.“ Er und viele andere Kollegen hätten aktuell ihr Pulver in Sachen Grippeimpfung längst verschossen. Er selbst habe bis jetzt schon mehr Impfungen durchgeführt als in der kompletten letzten Grippe-Saison. „Hier klingeln die Telefone und wir müssen die Patienten vertrösten in der Hoffnung, dass wir im November noch mal zumindest eine gewisse Zahl an Impfdosen bekommen.“

Das gleiche gelte im Übrigen auch beim Thema schneller „Corona-Antigentest“. Minister Spahn habe den in der vergangenen Woche medienwirksam angepriesen, obwohl Praxen wie seine diesen Test gar nicht vorrätig hätten. „Und ob wir überhaupt in Zukunft Zugriff auf diesen Test haben werden, steht noch in den Sternen.“

Wobei Drerup nicht alle Vorschläge und Maßnahmen der Politik von vornherein kritisch sieht. „Zum Beispiel die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung, die jetzt wieder eingeführt wurde, stellt gerade für größere Praxen mit vielen Patienten eine echte Erleichterung dar.“ Allerdings legt Drerup in seiner Praxis Wert darauf, dass Patienten mit deutlichen Erkältungssymptomen in jedem Fall mit einem Abstrichtest auf Corona untersucht werden. „In manchen Fällen können das die Patienten sogar selbst zuhause vor dem Spiegel machen, wenn beispielsweise jemand für sie nicht nur die Krankschreibung sondern auch gleich einen Test mitnimmt.“ Ein konsequentes Testen dieser Verdachtsfälle sieht der Allgemeinmediziner als wesentlich zielführender an als irgendwelche Massentests bei Reiserückkehrern oder Lehrkräften. „So könnten wir noch schneller die schwarzen Schafe von den weißen trennen.“