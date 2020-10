Corona-Kneipenkontrolle

Mit den aktuell rasant steigenden Infektionszahlen steigt logischerweise auch die Dringlichkeit, sich möglichst an die geltenden Coronaschutzmaßnahmen zu halten. Doch wer kontrolliert, ob in Geschäften, Restaurants oder auch in der Kneipe um die Ecke die Abstands- und Hygieneregeln tatsächlich befolgt werden? Zuständig dafür sei „originär“ nicht die Polizei, sondern das Ordnungsamt , erklärt Sascha Kappel von der Presseabteilung der Kreispolizeibehörde Coesfeld auf Nachfrage der WN. Dass es trotzdem am vergangenen Wochenende eine Polizeistreife war, die einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Coronaschutzmaßnahmen in einer Lüdinghauser Kneipe feststellte, begründet Kappel mit der späten Uhrzeit: „Wir hatten einen Zeugenhinweis, dass sich in den frühen Morgenstunden in besagter Kneipe zu viele Personen auf zu engem Raum aufhalten.“ Daraufhin habe man eine Polizeistreife geschickt, da ja um 3 Uhr morgens in der Regel kein Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Dienst sei, so der Pressesprecher.

„ Die Stadt ist als Ordnungsbehörde für eine Ahndung zuständig und nicht die Polizei. Die Stadt ist als Ordnungsbehörde für eine Ahndung zuständig und nicht die Polizei. “ Polizei-Pressesprecher Sascha Kappel

Eine Anzeige haben die Beamten allerdings nicht geschrieben, sondern vielmehr einen Bericht, der dann an die Stadtverwaltung weitergeleitet worden sei. Denn: „Die Stadt ist als Ordnungsbehörde für eine Ahndung zuständig und nicht die Polizei.“

Auf Nachfrage der WN bestätigte Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt Lüdinghausen, den Vorgang: „Wir prüfen jetzt den Fall.“ Dann erst werde über ein mögliches Bußgeld entschieden. Und das könnte für den betroffenen Gastwirt durchaus teuer werden. Wie teuer genau, lässt sich auf der städtischen Homepage im Detail nachlesen. Dort sind unter dem Stichwort „Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung“ auf insgesamt neun Seiten die unterschiedlichen Bußgelder aufgelistet, die aufgrund eines Verstoßes durch das Ordnungsamt auferlegt werden können. Das reicht von 50 Euro für Maskenverweigerer bis hin zu mehreren Tausend Euro für Verstöße in Gastronomie, öffentlichen Einrichtungen oder beispielsweise auch bei Sportveranstaltungen.

Dass man als Ordnungsbehörde diese Strafen auch durchsetzen werde, daran lässt Kleykamp indes keinen Zweifel: „Darüber sollte sich jeder im Zweifel klar sein.“ Falls nötig, werde man für entsprechende Kontrollen auch Personal aus anderen Abteilungen der Verwaltung abziehen, um die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu unterstützen. „Das haben wir bereits im Frühjahr bei der ersten Welle gemacht und würden dies auch wieder tun.“

Angesichts des derzeit stetig steigenden Inzidenzwertes für den Kreis Coesfeld und den damit drohenden weiteren Verschärfungen der Coronaschutzmaßnahmen auch in der Steverstadt ein gar nicht so unwahrscheinliches Szenario.