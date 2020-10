Im Kreis Coesfeld ist der Wert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Freitag (23. Oktober) überschritten worden, heißt es in einem Pressebericht der Stadt. Er kletterte von 43,1 am Donnerstag (22. Oktober) auf 56,2. Somit gilt nun die Gefährdungsstufe 2 und es treten ab Samstag (24. Oktober) neue Regelungen in Kraft.

An Feiern außerhalb des privaten Raums – wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen – dürfen maximal zehn Personen teilnehmen. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Leuten sind ab dem vierten Tag nach der Feststellung der Gefährdungsstufe, also ab Dienstag (27. Oktober), unzulässig, wenn nicht drei Tage vor dem Event ein Hygienekonzept bei der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde vorgelegt und abgesegnet wurde. Selbst mit einem solchen Konzept sind Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Freien oder mehr als 250 Leuten in Innenräumen unzulässig.

Ab Samstag (24. Oktober) müssen gastronomische Einrichtungen ab 23 Uhr schließen. Auch der Verkauf von alkoholischen Getränken ist nach 23 Uhr verboten.

Sowohl im gastronomischen Bereich als auch im öffentlichen Raum dürfen sich höchstens fünf Personen treffen. Mehr als fünf Leute dürfen nur zusammenkommen, wenn es sich um Verwandte in gerader Linie – Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner – oder um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften handelt.

Die Stadt Lüdinghausen weist darauf hin, dass das Ordnungsamt das Einhalten der Vorgaben verstärkt kontrollieren wird. „Die Bürger halten sich zum Großteil vorbildlich an die Regeln“, wird Ordnungsamtsleiter Michael Pieper zitiert. „Wir möchten als Ordnungsbehörde aber Präsenz zeigen und deutlich machen, dass wir eingreifen werden, falls es doch zu Verstößen kommen sollte.“ Insgesamt stellt das Ordnungsamt seit Beginn der Pandemie einen erhöhten Beratungsbedarf fest. Dieser nehme derzeit wieder zu. „Viele Bürger haben Fragen zu geplanten Feiern und zu den generellen Verhaltensregeln“, sagt Pieper. „Wir möchten die Anfragen natürlich alle so gut es geht beantworten. Die Vorgaben ändern sich aufgrund der steigenden Zahlen jedoch sehr schnell. Wir bitten daher um Verständnis, wenn es mit der Antwort auch einmal ein wenig länger dauert.“

Die vom Kreis Coesfeld erlassene Allgemeinverfügung, die nun gültige Coronaschutzverordnung und der aktuelle Bußgeldkatalog sind auf der städtischen Internetseite einsehbar.