Seppenrade -

Sie hatten so sehr gehofft, dass sie wie gewohnt am Samstag nach dem Sessionsauftakt am 11. November ihren Bacchus aufwecken können. Doch das Coronavirus macht den Narren der Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ einen Strich durch die Rechnung. Das fröhliche Treiben auf dem Kirchplatz fällt ebenso aus wie die anschließende Kneipen-Sause.