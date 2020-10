Lüdinghausen -

Von Beate Nießen

Die Hospiz-Bewegung Lüdinghausen / Seppenrade zieht um in neue Räume. Von einem kleinen Büro im Dachgeschoss mitten in die Stadt. Dort ist die Bewegung präsenter. An der Burgstraße hat sie auch einen Bereich, in dem persönliche Trauergespräche in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden können.