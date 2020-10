Wolfgang Kaltegärtner traute seinen Augen kaum: Da haben jetzt doch tatsächlich zwei Vertreter der Stadt gemeinsam mit zwei Experten einer Fachfirma den Parkplatz am Ostwall ausgemessen. Warum? Dem Inhaber einer angrenzenden Werbeagentur war sofort klar: „Die Schranke soll kommen.“ Weil ihm und anderen Kaufleuten seitens der Verwaltung und der Politik während verschiedener Gespräche versichert worden sei, dass über eine Lösung für das Parkplatzproblem am Marien-Campus nochmals diskutiert werde, hatten die Geschäftsinhaber ihren Protest gegen das Vorhaben vorerst ruhen lassen. Doch dann das. „Ich bin auf 180“, sagte Kaltegärtner unmittelbar nach seiner Entdeckung. Auch Thomas Langer , der ein Radio- und Fernsehgeschäft an der Mühlenstraße betreibt, macht seinem Frust Luft: „Das ist eine ganz klare Täuschung. Wir sollen vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ich fühle mich hintergangen.“ Schließlich sei ihm und anderen Schranken-Gegnern ganz eindeutig gesagt worden, dass längst nicht alles in trockenen Tüchern sei und sämtliche Details noch geklärt werden müssten. Seine Vermutung: Der scheidende Bürgermeister Richard Borgmann „wollte wohl nichts mehr anbrennen lassen“. Und deshalb habe er jetzt, kurz vor seinem Amtszeit-Ende, Nägel mit Köpfen gemacht. Um das Versprechen einzuhalten, was einst dem Investor des Gesundheitszentrum hinsichtlich des Parkraumschaffens gemacht worden war.

Fakt jedenfalls ist: Anfang Juni hat der Haupt- und Finanzausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen beschlossen, dass der Ostwall-Parkplatz ein Schrankensystem bekommen soll. Daraufhin formierte sich Widerstand. Einige Kaufleute aus der Innenstadt wehrten sich gegen das Vorhaben, von dem sie – wie sie selbst sagen – viel zu spät erfahren hätten. Ihre Hauptargumente gegen das Projekt: die Kosten fürs Installieren und Warten der Anlage sowie für das Umsetzen der vorhandenen Elektroladestation, der Wegfall einiger Parkbuchten, die Zugangsbeschränkung der sechs Privatgrundstücke und ein regelmäßig zu erwartender Rückstau auf der Straße Ostwall. Sie machten Vorschläge für alternative Möglichkeiten, suchten das Gespräch mit den Verantwortlichen. Und waren zufrieden mit der Zusage, dass weitere Verhandlungen folgen würden.

Das scheint nun hinfällig zu sein. Jedenfalls bestätigte die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp auf WN-Nachfrage, dass eine Firma damit beauftragt sei, eine Schrankenanlage zu installieren. Das jüngste Ausmessen sei „eine vorbereitende Maßnahme für Tiefbauarbeiten“. Immerhin habe die Politik das Vorhaben abgesegnet. „Dass die Schranke kommt, ist klar“, fasst Kleykamp die Aussagen ihres zuständigen Kollegen zusammen. Der habe aber auch angekündigt, dass „die Anwohner zwischenzeitlich informiert“ würden.

Kaltegärtner ist schockiert: „Das entspricht nicht dem, was uns gesagt wurde.“ Für Langer steht fest: Kommt die Schranke, „schaue ich mich nach einem anderen Standort um“. Schließlich habe er sich einst bewusst für seinen heutigen Firmensitz entschieden – vor allem wegen der attraktiven Parkplatzsituation für seine Kunden, seine Lieferanten und sein Team.