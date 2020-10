Es sei derzeit verstärkt zu beobachten, dass Bürger in der Herbstzeit die Restmülltonnen zur Entsorgung von Grünschnitt benutzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Dies ist nach der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Lüdinghausen nicht zulässig. Bioabfälle sind über die Biotonne zu entsorgen, so die Verwaltung. Durch eine falsche Befüllung der Tonnen würden dem Wirtschaftskreislauf wertvolle Rohstoffe entzogen, aus denen Bioenergie und Qualitätskomposterde hergestellt werden. Eine Entsorgung über die Restmülltonne erhöht zudem die Abfallgebühren.

Aus aktuellem Anlass weist die Stadtverwaltung deshalb darauf hin, dass die Abfallgefäße nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung befüllt werden dürfen. Sollten die Gefäßvolumen der Abfalltonnen nicht ausreichend sein, besteht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung unter den Telefonnummern 0 25 91/ 92 62 13 und 0 25 91/ 92 62 15 weitere Gefäße zu bestellen. Grünabfälle (Ast- und Strauchwerk, Laub) können auch zusätzlich über den Wertstoffhof entsorgt werden.