Seit 2012 unterstützt Peter Friemel durch seine Rad-Sponsorentouren die Sozialarbeit von Bruder Lothar Wagner, Salesianer Don Boscos. In den vergangenen Jahren hat der Diplom-Theologe und Sozialarbeiter verschiedene Projekte in Monrovia (Liberia), in Freetown (Sierra Leone) sowie in Wau und Kuajok (Südsudan) aufgebaut.