Die Reihe „Literatur und Film“ – initiiert vom Literaturkreis um Heike König-Bölke – wird fortgeführt. Vor zwei Jahren, so die Literaturexpertin, sei dies noch in Kooperation von Stadtbücherei und Seniorenbeirat geschehen, in der Neuauflage seien nun das neue Kino sowie Wein Stork mit im Boot. Am morgigen Donnerstag (29. Oktober um 18 Uhr ist Start mit dem Film „Still Alice“ im CineMotion. Der Film basiere auf dem gleichnamigen Roman von Lisa Genova , sagt König-Bölke, deren Literaturkreis sich jüngst mit der Geschichte um eine an Alzheimer erkrankte Sprachwissenschaftlerin beschäftigt hat. Vor dem Beginn führt die Dozentin in den den Plot ein.

Für Kino-Leiter Steffen Wietek ist der Filmabend ein „Mosaik für die Vielfältigkeit im Kino. Wir stellen uns auf die kulturellen Interessen der Lüdinghauser ein.“ Karten für den Film gibt es im „CineMotion“. Vor dem Filmstart schenkt das Team von Wein Stork Getränke aus. Als Sponsor der Veranstaltung wurde die Volksbank Südmünsterland-Mitte gewonnen. Für den 10. Dezember (Donnerstag) ist ein weiterer Kinoabend anvisiert. Gezeigt wird „Der Postmann“ nach dem Roman „Mit brennender Geduld“ von Antonio Skármeta.