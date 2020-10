In der Kirche St. Felizitas und erstmalig in St. Dionysius begann die Ökumenische Kirchennacht am Samstag nach der Abendmesse. Die evangelische Kirche an der Burg konnte wegen der neuen Corona-Bestimmungen nicht geöffnet werden, da ihre Fläche zu klein ist. Die Gotteshäuser wurden stimmungsvoll illuminiert und mit warmem Kerzenlicht innen und außen beleuchtet.

Passend dazu spielten zwei Streichquartette der Musikschule – Dr. Hans Wolfgang Schneider (Querflöte), Björn Stegt (Gitarre) und Helga Hüning (Gitarre und Gesang), teilen die Organisatoren mit. Im Wechsel zur Musik wurden die eingereichten Gebete verlesen. Besonders berührend seien die der Kinder der dritten und vierten Schulklassen gewesen. Diese Gebete liegen in den Kirchen weiterhin aus.

In den Pausen zwischen Musik und Gebeten konnten die Besucher an den meditativen Stationen halt machen und sich mit der Aussage beschäftigen „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“, oder einfach die Impulsbilder auf sich wirken lassen. „Gerade in unserer jetzigen Situation war es für viele Besucher ein Kraft tanken und eine wohltuende Atmosphäre für die Seele“, heißt es abschließend in der Mitteilung.