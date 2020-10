Derzeit befragt die RVM die Fahrgäste im Schnellbus S 90 zu ihrem Nutzerverhalten hinsichtlich des Expressbusses X 90, der seit Mitte August das Angebot der S 90/S 91 auf dem Abschnitt Münster – Senden – Lüdinghausen – Olfen um zwei Fahrten pro Stunde ergänzt. Neben dem Bekanntheitsgrad und der Nutzungshäufigkeit werden auch die Zufriedenheit mit der neuen Linie sowie mögliche Veränderungswünsche angesprochen.

„Wir möchten mindestens 300 Fahrgäste befragen, um eine repräsentative Grundgesamtheit zu erreichen“, peilt Michael Klüppels , Leiter des RVM-Verkehrsmanagements in Lüdinghausen, bei der anstehenden Befragung als Zielmarge an. „In den vergangenen zweieinhalb Monaten seit dem Start des Expressbusses X 90 haben wir überwiegend positive Rückmeldungen, aber leider auch einige Kritik zum Angebot und zum gegenwärtigen Linienweg erhalten. Durch die Befragung erhoffen wir uns ein detaillierteres Stimmungsbild“, so Klüppels weiter. Die Ergebnisse der Befragung sollen als Basis für mögliche Fahrplanüberarbeitungen zum Fahrplanwechsel im Januar dienen.

Für Informationen zu Fahrplan und Tarif steht die Schlaue Nummer( 0 18 06/ 50 40 30; 20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent/Verbindung) zur Verfügung. Fahrplaninformationen gibt es auch bei der kostenlosen elektronischen Fahrplanauskunft unter 0 80 03/ 50 40 30 oder im Internet. In der BuBiM-App stehen ebenfalls alle Informationen zur Verfügung. Sie steht zum kostenlosen Download im App Store und im Google Play Store bereit.