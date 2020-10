Gastronomie und Hotellerie seien nicht „die Brandherde der Corona-Pandemie“, sagt Markus Stollmeier. Er betreibt gemeinsam mit Ehefrau Daniela das Steverbett-Hotel mit dem Restaurant „Flussaufwärts“ und ist auch vom zweiten Lockdown in der Corona-Krise betroffen, dessen Regelungen am kommenden Montag (2. November) in Kraft treten.