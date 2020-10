Fallende Blätter im Herbst sind bekanntlich nichts neues – alle Jahre wieder eben. Das geht der Lüdinghauserin, die im Kleefeld wohnt, nicht anders. Angrenzend an ihr Häuschen steht auf einer städtischen Fläche eine Handvoll Bäume, die kräftig Laub abwerfen. Das fegt und harkt sie, wie sie erzählt, nahezu täglich zusammen. Sieben Säcke hat sie vor zwei tagen gefüllt – und ihre Biotonne sei auch schon randvoll. „Mit dem Laub des Bürgermeisters“, wie sie salopp formuliert. Schließlich stünden die Bäume ja auf städtischem Grund.

Und da beginnt das Pro­blem. Vor einigen Wochen hatte die Stadt per Pressemitteilung in der Tageszeitung darauf hingewiesen, dass Hauseigentümer eine zusätzliche „Laubtonne“ bei der Stadt ordern können, um die Blätter von stadteigenen Bäumen entsprechend zu entsorgen. Das gelte für Bereiche „mit großem städtischem Baumbestand“. Und so habe sie bei der Stadt nach dieser Tonne gefragt, erzählte die 73-Jährige. Die Antwort aus der Fachabteilung habe sie allerdings nicht zufriedengestellt: Von großem Baumbestand könne in ihrer Nachbarschaft nicht die Rede sein. Dort stünden lediglich ein paar Sträucher, sei ihr beschieden worden. Ein Ortstermin spricht eine andere Sprache.

Die städtische Pressestelle verweist in ihrer Antwort darauf, dass „der Großteil des Laubs auf städtische und nicht private Flächen fällt“. Für dessen Entsorgung seien die Anwohner nicht zuständig. Insofern könne auch keine zusätzliche „Laubtonne“ zur Verfügung gestellt werden. Zufrieden damit ist die Lüdinghauserin nicht. Schließlich sorge sie regelmäßig dafür, dass das Laub der umstehenden Bäume gekehrt werde. Und sie ergänzt: „Ich habe kein Auto, um die Säcke zum Wertstoffhof zu bringen.“ So bleibe die Frage für sie: „Wohin damit?“