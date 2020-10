24 Türchen mit Gewinnoption

In diesem Jahr stellt die Corona-Krise vieles auf den Kopf. Unbehelligt davon bleibt jedoch der Adventskalender, mit dem der Förderverein des Lions Clubs Lüdinghausen gerade in diesen schwierigen Monaten die Vorfreude auf den gewinnträchtigen täglichen Begleiter während der Vorweihnachtszeit weckt und zugleich ein Stück Normalität zurückbringt, schreiben die Verantwortlichen des Serviceclubs in einem Pressebericht. „In unveränderter Auflage, mit gleicher Zahl an Preisen wie im Vorjahr im Gesamtwert von über 30 000 Euro und stabilem Einzelpreis von fünf Euro kommt der Kalender am ersten November-Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes auf den Markt.“

Denn: Corona-bedingt gibt‘s diesmal keine Verkaufsstellen in Banken oder Geschäften. Erhältlich ist der Kalender stattdessen am Freitag (6. November) parallel zur Wochenmarktzeit von 9 bis 13 Uhr im früheren Lüdinghauser Café Schmitfranz (Mühlenstraße 14) sowie am 7. November (Samstag) ab 10 Uhr an gleicher Stelle und in Seppenrade auf dem Edeka-Parkplatz.

„Während des Verkaufs müssen die Corona-Auflagen wie Abstand und Mund-Nase-Schutz eingehalten werden“, informieren die Lions-Club-Mitglieder. Der Ablauf sei mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt. „An den genannten Terminen ist das Zeitfenster bewusst groß gewählt, um den sonst üblichen Andrang zu entzerren. Außerdem wird das verfügbare Kalenderkontingent auf nur noch drei Verkaufsstellen konzentriert.“

Vorbestellungen über das Internetportal des Lions Clubs sind derweil nicht möglich. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden und möglichst vielen Steverstädtern und Rosendörflern den Kauf zu ermöglichen, darf jeder maximal fünf Kalender erwerben.

„Dass der Begleiter durch den Advent bei seiner zehnten Auflage in ähnlichem Umfang wie in den Vorjahren erscheinen kann, haben die zahlreichen Sponsoren möglich gemacht“, betont der Lions Club und bedankt sich „für die Solidarität in schwierigen Zeiten“.

Ein Motiv der winterlichen Burg Vischering, das der professionelle Fotograf Sven Marquardt, der gleichzeitig Club-Mitglied ist, aufgenommen hat, ziert den Adventskalender 2020.

Erneut ist der Erlös vorrangig für die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort bestimmt. Dabei handelt es sich einerseits um pädagogische Angebote für Kindergärten und Schulen, andererseits um die projektbezogene Förderung sowie um den Jugendsozialpreis, den der Lions Club an Organisationen von jungen Menschen vergibt, die sich in ihrer Freizeit oder in der Schule für die Gesellschaft engagieren. „Oberstes Ziel ist es, das vorhandene, aber oft nicht wahrgenommene Engagement von Kinder- und Jugendgruppen öffentlich zu machen und durch finanzielle Hilfen zu stärken“, heißt es weiter. Mit der Auszeichnung solcher Projekte wolle der Lions Club noch mehr junge Menschen motivieren und sie erfahren lassen, dass es Spaß macht, sich gemeinsam mit anderen für soziale Belange einzusetzen. Mit Geld- und Sachpreisen soll die Leistung belohnt und zugleich die finanzielle Basis geschaffen werden, um Größeres zu erreichen. Beispielhaft zu nennen sind Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich – von der Jugendarbeit bis zur Betreuung alter Menschen.

Mit der Jugendsozialpreis-Ausschreibung möchte der Club zudem Jugendgruppen, Jugendheime und Schulen ermuntern, zum Thema „Migration“ Projekte zu entwickeln und sich damit zu bewerben.

Um bei der Vergabe aus dem Fördertopf berücksichtigt zu werden, wird in Verbindung mit dem Antragstellen um eine Projektbeschreibung gebeten. Letztere schicken die Bewerber per E-Mail an jugendsozialpreis@ lions-luedinghausen.de.

Eine Jury bewertet anschließend die eingereichten Vorschläge und entscheidet über die Preisvergabe. Meldeschluss für den Jugendsozialpreis ist der 31. Dezember (Donnerstag).