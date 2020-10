Der Name des neuen Bürgermeisters der Steverstadt ist gesetzt. Das Ergebnis von Ansgar Mertens bei der Wahl am 13. September hätte kaum deutlicher sein können. Am Dienstag (3. November) wird er ebenso in sein Amt eingeführt wie seine beiden ehrenamtlichen Stellvertreter. Doch deren Namen werden derzeit bestenfalls in parteiinternen Runden im Hinterzimmer gehandelt.