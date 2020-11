„Eine besondere Verantwortung in besonderer Zeit“ warte auf den neuen Stadtrat, gab ihnen Ansgar Mertens gleich nach seiner Vereidigung am Dienstagabend in der Cani-Aula mit auf den Weg. „Fair, konstruktiv und im Bewusstsein, nur auf Zeit gewählt zu sein“, sollten sie ihre Mandate ausüben. Es gehe schlicht um das Wohl der Stadt.