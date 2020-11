Die Kolpingfamilie Lüdinghausen hat Sammelstellen eingerichtet und bittet alle, die alte Handys haben, die sie nicht mehr nutzen, in dort bereitgestellte Boxen zu werfen. Die Aktion „Goldhandy“ startet am Samstag (7. November) und endet Ende des Monats. Die Kolpingfamilie wird die gespendeten Altgeräte an Missio weiterleiten.

Missio wiederum, erläutert Kolpingmitglied Sylvia Lezius, gibt die Handys weiter an Recyclingfirmen: Wertvolle Rohstoffe („Gold“) werden isoliert, der Rest wird fachgerecht entsorgt. So sollen Kinderarbeit und umweltschädlicher Abbau verhindert werden.

Der Erlös kommt der Missio-Aktion „Schutzengel“ zugute. Sammelstelle sind: Markt- und Burgapotheke, Volksbank-Hauptstelle und Zweigstelle Valve, Bäckerei Artmann, Firma Claassen sowie die Sparkasse an der Geschwister-Scholl-Straße.