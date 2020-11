Erst ganz am Ende des Gesprächs am Freitagnachmittag in der Redaktion dieser Zeitung – mit Masken und offenem Fenster – fällt das Wort „Traum“. Max Ewers sagt es. Es sei immer sein Traum gewesen, das, was er in seiner Bachelor-Arbeit entwickelt habe, zu realisieren. Im Rahmen dieser Arbeit hat er in diesem Jahr – virtuell – eine Firma konzipiert.