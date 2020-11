„Mit so vielen Kindern haben wir bei unserem außergewöhnlichen Martinsumzug wirklich nicht gerechnet. Es tut mir sehr leid, dass am Ende nicht alle Mädchen und Jungen eine Tafel Schokolade erhalten haben – aber ganz herzlichen Dank für die großzügigen Spenden für schwer erkrankte Kinder und Jugendliche.“ Das sagte Antonius Vormann , nachdem er als St. Martin auf seiner Westfalenstute Aida am Martinstag durch die Neubaugebiete rechts und links der Kastanienallee geritten war. Beim Umzug kam die stolze Summe von 810,95 Euro für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland zusammen.

Begleitet wurde St. Martin von zwei Fackelträgern der Seppenrader Feuerwehr. Vormanns Tochter Maren, mit ihren Freundinnen Johanna und Julie, sowie Freddy Schemmer und Tochter Annchristin Sander, die mit ihren Firmen die Süßigkeiten für diese Aktion gespendet hatten, hatten alle Händevoll zu tun, die Spenden von den Kindern mit ihren bunten Laternen in ihren Apfelpflückern in Empfang zu nehmen und die Schokoladen zu verteilen. An vielen Häusern, die teilweise in den Vorgärten mit Kerzen und Lichtern geschmückt waren, wurde St. Martin mit Liedern und leuchtenden Kinderaugen begrüßt.

Freddy Schemmer, ehrenamtlich als Kassierer beim Heimatverein aktiv, war ebenfalls erstaunt über die große Teilnahme an dieser Aktion. „Da standen mehr Kinder mit ihren Eltern an den Straßen als in den vergangenen Jahren beim traditionellen Umzug mitgegangen sind“, so Schemmer. Auch scheinen sich viele Kinder in der Schule oder im Kindergarten mit dem Leben St. Martins beschäftigt zu haben. Denn mehrfach wurde Antonius Vormann in seinem roten Mantel auf dem Pferd gefragt, ob er ein Schwert dabei habe, mit dem St. Martin, bevor er Bischof in Tours wurde, als Soldat seinen Mantel teilte, um einen Bettler vor dem Erfrieren zu retten.

„Jetzt warten wir noch ab, was an Geld auf dem Konto des Hospizdienstes eingegangen ist“, sagte Vormann, der diese Institution schon seit Jahren als St. Martin oder Nikolaus unterstützt.