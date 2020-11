Der Rettungswagen war schon in der Anfahrt, als ein unbekannter Verletzter sich in der Nacht auf Donnerstag (12. Donnerstag) am Feldbrand davonmachte. Warum er sich nicht helfen lassen wollte, ist derzeit nicht klar, heißt es im Polizeibericht. Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr die Beamten alarmiert. Sie waren durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam geworden.

Im Nachhinein konnten die Zeugen beobachten, wie zwei Personen eine dritte Person aus dem verunfallten Auto zogen. Eine Person – bekleidet mit einer auffälligen gelben Jacke – stieg anschließend in das Auto und stellte es einige Meter entfernt ab. Als die Polizei eintraf, entdeckten die Beamten lediglich ein umgestürztes Verkehrszeichen, gegen das der Wagen geprallt war. Von diesem war an der Unfallstelle nichts mehr zu sehen. Das Auto tauchte rund 300 Meter entfernt abgestellt wieder auf.

Im Nahbereich trafen Polizisten schließlich auf zwei 18-jährige Männer aus Lüdinghausen. Beide waren alkoholisiert. Einer der beiden hatte den Fahrzeugschlüssel bei sich und war mit einer gelben Jacke bekleidet. Vermutlich hat er den Wagen vom Unfallort weggesetzt, so die Polizei. Da der Lüdinghauser keinen Führerschein besitzt, steht der Verdacht des Fahrens ohne Führerschein im Raum. Eine dritte Person flüchtete bei Eintreffen des Rettungswagens. Vermutlich handelt es sich dabei um die Person, die zuvor aus dem Auto gezogen wurde.

Vor Ort konnte nicht abschließend von den Beamten geklärt werden, wer das Auto zur Unfallzeit gefahren hat. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben bei den beiden angetroffenen Personen an. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 0 25 91/79 30 zu melden, heißt es abschließend.