Kein Halali, keine Strecke ausgelegt – auch das Jagdgeschehen hat sich in Corona-Zeiten deutlich verändert. „Jagden an sich sind allerdings auch weiter erlaubt“, betont Stephan Niesert. Der Hegeringleiter für den Bereich Lüdinghausen und Seppenrade verweist aber auf die besonderen Erfordernisse in besonderer Zeit.