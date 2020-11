VHS-Cloud wird ausgebaut

Der Volkshochschulkreis Lüdinghausen stellt sich den digitalen Herausforderungen. Bereits im April, als gar keine Kurse stattfinden durften, waren erste Sprachkurse exemplarisch in der VHS-Cloud fortgesetzt worden. Kursleiter werden fortgebildet, zuletzt habe, so die Volkshochschule in einer Pressemitteilung, am Freitag eine Fortbildung zur Nutzung der Cloud stattgefunden. Die VHS möchte die Arbeit mit diesem Tool weiter ausbauen.

Die Cloud ist eine bundesweit verbreitete Lernplattform für Volkshochschulen und wurde vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelt. In der Cloud können digitale Kursräume geschaffen werden. Mitarbeiter und Teilnehmer können sich in Netzwerken austauschen. Die Cloud kann als Konferenztool genutzt werden, um Besprechungen per Video abzuhalten. „Es geht darum, den interaktiven Unterricht zu fördern“, wird VHS-Leiterin Andrea Bauhus im Pressebericht zitiert. „Gerade jetzt in der Corona-Pandemie leistet uns das Tool wertvolle Dienste. Aber auch zu normalen Zeiten bietet es eine schöne Ergänzung zum Präsenzunterricht, besonders für Sprachkurse.“

Derzeit kommt die Cloud nach Angaben der Volkshochschule bereits in elf Kursen zum Einsatz. Neun Kurse, die aktuell nicht in Präsenzform stattfinden dürfen, werden mit Hilfe des Tools komplett digital gestaltet. Ab Mittwoch (18. November) kommt der Französischkursus von Alexander Koch hinzu. Er unterrichtet seit September einen Kursus in Olfen. Dieses Angebot wird nun an den Terminen, die nicht in Präsenzform stattfinden können, online fortgesetzt. „Was die Cloud für mich zu etwas Besonderem macht, ist die Vielfalt, die sie bietet“, so Koch. „Ich kann Videos und Artikel hochladen, mich mit den Teilnehmern austauschen und viele verschiedene Materialien zur Verfügung stellen.“ Er bezeichnet sich selbst als „sehr technikaffinen Menschen“. Daher sei das Tool für ihn recht selbsterklärend gewesen.

Aber auch Kursleitern, die nicht so viel Erfahrung mitbrächten, werde während der Fortbildung Schritt für Schritt erklärt, wie sie die Plattform in ihre Arbeit einbinden können, so Andreas Bauhus. Bei der Kursleiterfortbildung wurden neue Laptops der VHS genutzt, die mobil eingesetzt werden können. Sie lösen den bisherigen EDV-Raum mit festen PC ab. „Die Digitalisierung macht die Arbeit insgesamt wesentlich flexibler und unkomplizierter“, freut sich Bauhus. „Kursleitende und Teilnehmende werden fortlaufend in den Digitalisierungsprozess einbezogen.“