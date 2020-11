Er ist schon Stadtgespräch in Lüdinghausen geworden: der ökumenische Open-Air-Gottesdienst, der Sonntag für Sonntag an der Burg Vischering stattfindet: „Das ist in diesen Zeiten einfach wunderbar.“ „Ich glaube, ich war noch nie so oft in der Kirche wie in den letzten Wochen“. Sätze wie diese hört Pfarrerin Silke Niemeyer regelmäßig auf der Straße, im Geschäft oder beim Gang über den Wochenmarkt.

Seit Mitte Mai laden die katholische und evangelische Gemeinde in Lüdinghausen jeden Sonntag um 11.30 Uhr die Gläubigen und auch die Suchenden ein, unter freiem Himmel im Schatten der Burg Vischering zusammenzukommen. Anfangs als ein vorsichtiger Versuch gedacht, um nach dem ersten Lockdown unter den Corona-Bedingungen auf Abstand und mit Gesang gemeinsam Gottesdienst zu feiern, hat sich das Format binnen sechs Monaten mehr als etabliert. Zwischen 100 und 300 Menschen aus Lüdinghausen und darüber hinaus kommen sonntags zusammen und genießen die ganz besondere, großzügige und fröhliche Atmosphäre – selbst wenn das Wetter einmal schlechter sein sollte.

Kein Wunder also, dass beide Gemeinden dieses Modell auch durch den Winter fortsetzen wollen. „Solange die Menschen kommen, um mitzufeiern, machen wir weiter“, sagen Pfarrerin Silke Niemeyer und Pfarrer Benedikt Elshoff, vor allem weil man auch viele Gesichter entdeckt, die sonst eher selten bei den Gottesdiensten in den Kirchen zu sehen sind.

Insofern haben die beiden Gemeinden in Lüdinghausen tatsächlich aus der (Corona-) Not eine Tugend gemacht.