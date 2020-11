Die Corona-Pandemie bedeutet für alle eine Umstellung – auch für die Kinder zu St. Martin. In Seppenrade gibt es die alte Tradition, dass Kinder am 11. November von Haus zu Haus ziehen und das plattdeutsche Lied „Här Sünte Märtin“ singen. Anschließend erhalten sie in der Regel Süßigkeiten von den Nachbarn. In diesem Jahr konnte dies wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Stattdessen hat der Kindergarten St. Dionysius den Martins-Umzug in der Morgendunkelheit mit den Kindern auf dem Außengelände der Einrichtung veranstaltet, heißt es in einer Mitteilung.

Bei Gitarrenklang und Kindergesang zogen sie um den Kindergarten herum, anschließend spielten zwei Kinder die Geschichte des heiligen Martin vor. Danach gab es Martinsbrezel, die am Lagerfeuer bei warmem Kakao gegessen wurden. Am späteren Vormittag sangen die Kinder dann „Hä Sünte Märtin“. Die Erzieherinnen verteilten sich auf die verschiedenen Außentüren des Kindergartens, an denen die Kinder anklopfen konnten, um dann das Lied vorzutragen. Anschließend gab es für jedes Kind Süßigkeiten.