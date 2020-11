Sieger waren bei der 18. Auflage des Volksbank-Münster-Marathons am 20. September aufgrund der Corona-bedingten Absage nicht zu ermitteln. Einen Gewinner aber gab es doch, den Lauftreff Lüdinghausen. Die Veranstalter aus Münster hatten per E-Mail Vereine und Einzelstarter gebeten, in ihren Orten, möglichst in einem der Finisher-Laufshirts aus Münster, unter dem Motto „MüMa mal anders“ Läufe als Erinnerung an die ausgefallene Veranstaltung zu organisieren und Fotos davon ans Orgateam des Marathons zu senden. Und das beste eingesandte Foto kam vom Lauftreff.

„Während es bei den anderen eingereichten Fotos unter der Jury zum Teil zu unterschiedlichen Bewertungen kam, waren sich bei Platz eins alle einig, das Bild aufgrund der Idee, der Darstellung und auch der Perspektive als Sieger zu benennen“, hieß es in der Begründung, die Michael Beer als Fotograf dieses Bildes jetzt aus Münster erhielt.

Vor dem Lauf am 20. September, der über 22 Kilometer führte, hatten sich die rund 30 Teilnehmer vom Lauftreff – nach einer Idee von Andreas Koch – auf den Rasen der Grasbahn im Stadion gelegt und den Namenszug „MÜMA“, die Abkürzung von Münster-Marathon , gebildet. Vom Richterturm bei Start und Ziel wurde das Siegerfoto gemacht. Da es sicher keine Weihnachtsfeier und auch keinen Silvesterlauf geben wird, fließt die Siegprämie in einen Grillabend im Sommer.