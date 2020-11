Die Unbeschwertheit fehlt: Zwei Bewohnerinnen des Caritas-Wohnhauses erzählen

Es ist 17.15 Uhr. Draußen ist es schon dunkel. In dem circa 50 Quadratmeter großen Raum im Erdgeschoss, vorne rechts im Eingangsbereich des Caritas-Wohnhauses, sitzen Eva Kurek , Doris Mevenkamp und Ina Große Entrup. Letztere leitet die Wohnhäuser in Lüdinghausen und Olfen; Eva Kurek und Doris Mevenkamp wohnen in dem in Lüdinghausen. Sie kennen sich schon lange, „schon aus der Schule“, erzählt Doris Mevenkamp. „Auch schon im Kindergarten“, ergänzt Eva Kurek.

Im selben Jahr sind sie geboren. Im selben Jahr, vor 24 Jahren – 1996 –, sind sie in das Wohnhaus für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen eingezogen. „Alle Bewohner sind berufstätig und verbringen ihre Freizeit im Wohnhaus“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung. „Die Angebote sind vielfältig: Theater- und Fußballgruppen, Teilnahme an Gemeindefesten und Urlaubsreisen“, geht der Text weiter.

Drei Einzeltische und drei Flaschen Wasser

All das ist nicht mehr möglich. Wie sieht der Alltag der 36 Bewohner dann aus – jetzt, im Coronajahr 2020?

Eva Kurek und Doris Mevenkamp sind bereit, das zu erzählen. Beide und natürlich auch Ina Große Entrup tragen zunächst Masken. Sie setzen sich dann an drei Einzeltische, der Abstand zwischen ihnen ist damit größer als 1,5 Meter. Fenster sind geöffnet, an ihrem Sitzplatz nehmen alle die Maske ab. Mineralwasser gibt es, jede hat ihre eigene Flasche.

Masken erschweren das Hören

Diesen Nasen-Mund-Schutz, den fast die ganze Welt trägt, akzeptieren Doris Mevenkamp und Eva Kurek voll und ganz. Sie wissen, dass er schützt. Sie wissen aber auch, wie schwierig es für Menschen, die nicht gut hören, ist, den anderen zu verstehen. Die 36 Bewohner sind in fünf Gruppen aufgeteilt, mal mit acht Personen, mal mit sechs. Zwei Außenwohngruppen gehören noch dazu. Zusammen sind sie 49. Die einzelnen Gruppenmitglieder dürfen die der jeweils anderen Gruppe nicht mehr sehen. „Reiten geht nicht mehr“, erzählt Eva Kurek. Das fehlt ihr. Der Zuhörer spürt es. „Tanzen geht auch nicht mehr“, erzählt sie weiter.

Doris Mevenkamp fallen die „Stever Rocker“ ein, die Band, die schon seit März nicht mehr probt. Sie vermissen das gemeinsame Musikmachen, das Singen – das Ausgelassensein bestimmt auch. Gleichzeitig wissen beide ganz genau, dass diese Einschränkungen sein müssen. Sie zweifeln sie nicht an, sind nicht ärgerlich oder gar wütend, sondern ruhig – und auch traurig. Die Angst oder Sorge, sich anzustecken, die sie ausstrahlen, ist fast mit Händen greifbar.

Nur der Freund darf noch aufs Zimmer

erzählt, dass sie nur noch ihren Freund auf ihr Zimmer lässt. Mit den Ellbogen – sie macht die entsprechende Bewegung – würden sie sich begrüßen. „Ich bin froh, wenn es vorbei ist, ich kann es nicht mehr hören“, sagt sie und fängt plötzlich an zu weinen. Nur kurz. Wie sehr die ganze Situation sie anstrengend, ist spürbar. Die Sicherheit, die gewohnte Tagesabläufe geben, fehlt. Unbeschwertheit ist verschwunden. Das Gespräch an diesem frühen Abend im November ist aber nicht nur traurig und sorgenerfüllt, die beiden Frauen lassen sich ablenken, auf andere Gedanken bringen. Es wird auch gelacht.

Ina Große Entrup hat sich die ganze Zeit zurückgenommen. Sie hat zugehört, Doris Mevenkamp und Eva Kurek erzählen lassen. Hin und wieder hat sie ergänzt oder bestätigt. Erst zum Ende hin berichtet sie, wie sehr auch ihre Kollegen durch die Pandemie beansprucht werden. Bewohner seien unruhig, weil ihnen Gewohntes und Bewegung fehlten. Einige dürften nicht arbeiten gehen, weil sie aufgrund ihrer Handicaps keine Masken tragen könnten.

Das bedeutet: Betreuung im Wohnhaus muss jetzt auch zu Zeiten gewährleistet werden, die vor der Pandemie nicht nötig war. Überstunden sind die Folge. „Viele möchten sie in Freizeit ausgeglichen haben.“ Doch das ginge nicht immer. Neueinstellungen? „Das gibt der Arbeitsmarkt gar nicht her.“ Ina Große Entrup lobt: „Es ist beeindruckend, wie gut die Gruppen das mitmachen.“ 2020 sei ein „ganz, ganz besonders herausforderndes Jahr“.

Überstunden sind die Folge

Jeden Tag wird bei allen Fieber gemessen, die Betreuer tragen die Masken permanent. Im Verdachtsfall müsse ein Bewohner zwei bis drei Tage auf seinem Zimmer bleiben – so lange bis das Testergebnis vorliege. Einen positiv getesteten Bewohner gab es im Caritas-Wohnheim an der Werdener Straße bisher nicht.

Eine Bewohnerin musste als Kontaktperson für zwei Tage in Quarantäne und allein in ihrem Zimmer bleiben. Nur in voller Schutzausrüstung kamen die Betreuer zu ihr. Die Frau sei eine ruhige Persönlichkeit und habe das sehr gut gemacht, sagt bewundernd. Sie hatte sich nicht angesteckt. „Hoffentlich bleibt das so – dass wir hier keinen Fall bekommen“, sagt die Leiterin – in ihrer Stimme schwingt tiefe Sorge mit.

Eigentlich große Jubiläumsfeier

25 Jahre ist das Wohnhaus an der Werdener Straße in diesem Jahr geworden. Ina Große Entrup ist – „mit Unterbrechung“, wie sie sagt – von Anfang an dabei. „Eigentlich hätten wir groß gefeiert – nicht?“, sagt sie und blickt dabei Doris Mevenkamp und Eva Kurek an. Eigentlich.