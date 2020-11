Seit 2014 sind auf dem Mittelmeer mehr als 20 000 Flüchtlinge ums Leben gekommen, so die Schätzung der UN-Organisation für Migration (IOM). Nahezu täglich sterben Menschen auf der Flucht. Tausende Mi­granten vegetieren unter menschenunwürdigen Bedingungen unter anderem in Lagern auf griechischen Inseln vor sich hin. Am 9. September brannte das Lager Moria auf Lesbos nieder.