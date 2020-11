„GanzSchönBesonders“ wird es ab Freitag (20. November) in der ehemaligen Bären-Apotheke in der Langenbrückenstraße. Im Rahmen eines so genannten Pop-up-stores (Verkauf für eine bestimmte Zeit) hat Lüdinghausen Marketing Kunsthandwerker eingeladen, bis zum 19. Dezember (Samstag) immer freitags und samstags ihre Waren anzubieten. „Da durch die Corona-Pandemie viele Märkte ausgefallen sind, ist das für uns eine wunderbare Möglichkeit“, wird Magdalene Reers, die Keramikgeschirr und Gartenkeramik anbietet, im Pressetext von LH Marketing zitiert.

Mit dabei sind außerdem: Ute Mangel und Dorothee Hagen-Badde mit ihrer Papierwerkstatt, Elke Reckmann mit Schmuck aus Silber und Edelsteinen, Ilse Evertz mit Handarbeiten deutscher und indischer Frauen, Andreas Höning mit Deko aus verschiedenen Materialien, Nadine Wenge mit Acrylbildern auf Leinwand und Deko, Josef Kersting mit Kunsthandwerk aus Tansania, Friedhelm Landfester mit Grußkarten sowie Angelika Pape mit Selbstgenähtem und Deko. Die Künstler sind an unterschiedlichen Wochenenden im Laden vertreten. „Wir versuchen, unsere Innenstadt zu beleben und unsere Kunsthandwerker zu unterstützen“, sagt LH-Marketing-Geschäftsführer Stefan Wiemann. „Dazu nutzen wir alle Möglichkeiten, die uns aufgrund der Corona-Beschränkungen noch bleiben.“