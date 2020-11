In Dortmund hat sie Soziale Arbeit studiert. In Olfen ist sie geboren. Ihr Abitur hat sie am Cani gemacht. Und jetzt? Seit dem 1. Oktober verstärkt Franziska Eckmann das Team der Offenen Jugendarbeit im Bereich der Kirchengemeinden der Stadt Lüdinghausen (Juki). Komischer Anfang Es ist ein komischer Anfang. Ein ungewöhnlicher noch dazu.