An jedem Tag müssten in einer Kindertagesstätte eine Fülle von Entscheidungen getroffen und zahlreiche Probleme gelöst werden. Das betreffe den pädagogischen Alltag insgesamt ebenso wie die Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertagesbetreuung, heißt es in einer Pressemitteilung der Kita-Verbundleitung St. Felizitas. Seit dem Frühjahr sei der Umgang mit der Corona-Pandemie noch dazu gekommen.

„Ein Baustein, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzuschränken, ist es, möglichst Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden. Aus diesem Grunde bringen Eltern ihre Kinder an die Außentüren der Gruppen, wo sie von den Fachkräften empfangen werden“, heißt es weiter.

Dieser Weg gestalte sich in der kalten und nassen Jahreszeit allerdings schwierig. Ums so mehr freue man sich deswegen über die Hilfe des Heimatvereines Seppenrade, der den Kindertageseinrichtungen St. Dionysius und St. Monika vereinseigene Pavillons vor die Außentüren der Kindergärten gestellt hat. Sie dienen praktisch als ein Art wetterfeste Schleuse, in der Eltern, Kinder und Fachkräfte „eine angenehme Bring- und Abholsituation erleben“, heißt es abschließend in dem Pressetext.