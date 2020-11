Die gute Nachricht gleich vorneweg: Die öffentliche Toilette an der Burg Vischering ist seit Freitag (27. November) wieder geöffnet – sieben Tage die Woche. Das hat der Kreis Coesfeld, der für diese so wichtige Einrichtung verantwortlich ist, jetzt mitgeteilt. Einen Tag zuvor hatte der Kreissprecher auf mehrmaliges Nachfragen dieser Zeitung noch schriftlich mitgeteilt: „Die Kreisverwaltung prüft derzeit die Möglichkeiten unter der Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelung zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Covid-19-Virus und wird schnellstens eine Lösung für die Toilettennutzung finden. Für etwaig entstandene Unannehmlichkeiten für die Besucher der Burg Vischering bitten wir um Entschuldigung.“

Bitte um Entschuldigung

Im Zuge des Teil-Lockdowns, der am 2. November begonnen hat und die Schließung von Museen wie die Burg Vischering einschließt, hatte sich der Kreis entschlossen, auch das stille Örtchen an der Burg zu schließen – ohne wohl dabei zu bedenken, dass zwar Museumsbesucher ausbleiben, nicht aber Spaziergänger, die Natur und Geschichte vereint genießen oder den nach wie vor geöffneten Museumsjob besuchen. Menschen, die wissen, dass es an der Burg Vischering eine Toi­lette gibt, Not haben – und nicht auf die Idee gekommen sind, dass aufgrund eines Teil-Lockdowns die Toilette an der Burg geschlossen sein könnte.

Toiletten in der Innenstadt

Direkt in der Stadt und in Seppenrade gibt es darüber hinaus – trotz der geschlossenen Restaurants und Cafés – nach wie vor Möglichkeiten, ein stilles Örtchen aufzusuchen. Die Bäckereien Terjung und Geiping haben ihre Toiletten für Kunden, aber auch für Besucher, die sich melden und die Verkäuferinnen danach fragen, ihre Toiletten weiterhin geöffnet. Das an diesen Standorten: Bei Terjung in den Läden Steverstraße, Wilhelmstraße und Tüllinghofer Straße (nicht Burg Vischering), bei Geiping in den Geschäften der Innenstadt und in den Bäckereien Julius-Maggi-Straße, Selmer Straße/Valve sowie Hauptstraße/Seppenrade. Außerdem kann die Toilette bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 13 Uhr genutzt werden. Und auch im Rathaus gibt es die Möglichkeit, die dortige Toilette aufzusuchen: montags bis mittwochs von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr.