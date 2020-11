Der Arbeitskreis „Fair Handeln“ hat nur kurz überlegt, dann stand es fest: auch in diesem Jahr soll es zu Weihnachten eine weitere Tasse geben. „Bereits im Frühsommer war absehbar, dass der Lüdinghauser Weihnachtsmarkt – unser Hauptverkaufskanal – eventuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird. Wir haben uns trotz dieses Risikos entschlossen eine neue Tasse aufzulegen. Denn der Vorlauf ist lang und auch in diesem Jahr werden Weihnachtsgeschenke benötigt“, wird die Sprecherin des Arbeitskreises, Lisa Linder, in dem Pressetext zitiert. Das große Interesse an der letzten Auflage habe gezeigt, dass mit dem Erlös aus einem neuen Tassenverkauf die Projektaktion gut unterstützt werden könne. Genau das sei in der Pandemie noch wichtiger als sonst.

Für die Gestaltung der nun schon 15. Auflage der Tasse hat die Gruppe „Fair Handeln“, einem Arbeitskreis der Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden, für dieses Jahr Zakria Jehan Qadar gewonnen. Qadar lebt und arbeitet seit acht Jahren in Lüdinghausen als Grafikdesigner. Es sei ihm gelungen, durch die Andeutung eines Gepardenfells auf dem Tassenmotiv sowohl die Dringlichkeit des Mottos „Wir sind eine Welt – we are one“ zum Ausdruck zu bringen als auch einen Bezug zu dem von dem Arbeitskreis unterstützten Land herzustellen. Der Gepard ist ein Nationaltier in Kenia.

Alle Erlöse der Aktionen fließen in diesem Jahr erneut der Organisation „Mary’s Meals“ (MM) für die Unterstützung der Turkana-Region im Norden Kenias zu. „Für 18,30 Euro pro Kind pro Jahr versorgt MM bedürftige Kinder mit einer warmen Mahlzeit in ihren Schulen und schafft somit Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, so Vera Hüsken , die ebenfalls Arbeitskreis aktiv ist und mit der Hilfsorganisation in stetem Kontakt steht. In Zeiten der Pandemie, in der viele Schulen geschlossen seien, versuche MM derzeit alles, den Kindern die Nahrung nach Hause zu bringen.

Die Gruppe freue sich sehr über die schon angelaufene Unterstützung von Mary´s Meals in Lüdinghausen. So hätten in diesem Jahr nicht nur das St.-Antonius-Gymnasium und – über den Kontakt einer Lehrerin aus Seppenrade – die Freiherr-vom-Stein Realschule in Coesfeld an der Aktion „Fill Mugs to Fight Hunger“ teilgenommen. Auch die Spenden aus den diesjährigen Erstkommunion-Kollekten sowie viele kleine und große Spenden von einzelnen Privatpersonen zeigten, wie viele Menschen sich von der MM Idee hätten anstecken lassen.

Auf eben diese Unterstützung der Lüdinghauser baut der Arbeitskreis „Fair Handeln“, wenn er am zweiten Adventswochenende (4./5. Dezember) zum bevorstehenden Weihnachtsfest neben diversen „Eine-Welt“-Produkten vor allem seine neu gestaltete Tasse in einer der von Lüdinghausen Marketing dezentral aufgebauten Weihnachtsmarkthütten zum Verkauf anbieten wird. Darüber hinaus sind die Tassen in der Buchhandlung „Drei Burgen Buch“ sowie im Privatverkauf zu erwerben.

Hierzu können Interessierte entweder mit Anne Grote ( 0 25 91/2 18 20 oder Vera Hüsken ( 0 25 91/9 88 09 29 einen Termin vereinbaren. Bei einer Bestellung von mindestens vier Tassen bietet die Gruppe auch eine Lieferung nach Hause an. Eine Tasse kann für acht Euro, zwei für 15 Euro gekauft werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.