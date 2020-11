Betrüger haben am Donnerstag (26. November) einen mittleren fünfstelligen Betrag von einem 84-jährigen Mann aus Lüdinghausen erbeutet. Sie gaben sich am Telefon zunächst als Polizisten aus und erzählten dem Senior, dass Frauen in der Nachbarschaft überfallen worden seien. Es sei zwar gelungen, einen der Täter zu stellen, jedoch habe dieser einen Zettel dabei gehabt, auf dem der Name des 84-Jährigen stehen würde.

Zunächst blieben die Betrüger ohne Erfolg. Sie riefen jedoch immer wieder an und versuchten es mit weiteren Maschen. Als sie merkten, dass der Senior verunsichert war, setzten sie den Mann massiv unter Druck, informierte die Polizei am Freitagnachmittag. Sie übten so einen emotionalen und psychischen Druck auf den 84-Jährigen aus, dass der sich, selbst als er das Haus verließ, um das Geld abzuholen, nicht traute, den Hörer aufzulegen.

Gegen 18 Uhr erschien dann ein unbekannter Mann an der Haustür des Lüdinghausers, um das Geld abzuholen. Er nannte ein vorher abgemachtes Codewort und flüchtete mit der Summe.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals unter der 110 anruft. Die Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen und vereinbart keine Übergabetermine. Die Polizei nimmt Wertsachen nicht zum Schutz mit.

Betrüger, erinnert die Polizei in ihrem Pressebericht, gäben sich nicht nur als Polizisten aus, sondern auch als Angehörige. Bei dieser Masche täuschen sie finanzielle Not vor und fordern eine hohe Summe zur Begleichung einer Rechnung oder eines Schadens. Ist der Angerufene sich nicht sicher, soll dieser sofort das Telefonat beenden und sich innerhalb der Familie rückversichern. Ganz wichtig: In diesen Fällen nicht die Rückwahltaste nutzen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Verwandte ihre älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen informieren.

Weitere Informationen gibt es es auf der Homepage.