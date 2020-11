Geboren in Berlin, aufgewachsen in Solingen, studiert in Köln und schließlich seit 1988 als Stadtarchivarin in Lüdinghausen tätig – ein Lebenslauf in Stichworten. Historikerin Liane Schmitz kennt sich in der alten und auch jüngeren Geschichte der Steverstadt bestens aus, hat ihren Arbeitsort lieben gelernt, obwohl die Drensteinfurterin nie hier gelebt hat.