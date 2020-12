Um die Vorweihnachtszeit ein wenig zu versüßen, bietet der Volkshochschulkreis Lüdinghausen laut Pressemitteilung etwas Besonderes an: Ein digitaler Adventskalender werde allen Interessierten die Zeit bis Weihnachten verkürzen. In kurzen Videoclips würden die verschiedenen Angebote der VHS vorgestellt. Der digitale Adventskalender sei in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Dülmen/Haltern am See/Havixbeck und Lengerich entstanden.

Reisen

Mit „Goedendag!“ begrüßt etwa Yvonne Scholten die Zuschauer und erzählt, warum es Spaß macht, Niederländisch für die Reise zu lernen. Olaf Preiß zeigt, wie man mit einigen raffinierten Tricks tolle Karikaturen und Porträts zeichnen kann. Weitere Türchen ermöglichen Einblicke in Kurse zur Digitalisierung oder Ernährung. Die Türen im Adventskalender seien so unterschiedlich wie die Angebote der VHS selbst, heißt es weiter. „Mit dem digitalen Adventskalender wollen wir das breite Spektrum der Volkshochschularbeit präsentieren und Lust aufs neue Semester machen, das im Januar beginnt“, so VHS-Leiterin Andrea Bauhus.

Lust aufs neue Semester

Als kleinen Anreiz, auch wirklich alle Türchen zu öffnen, veranstaltet die VHS ein Gewinnspiel. Um teilzunehmen, schreiben Interessierte alle Nummern der Kläppchen auf, hinter denen sich Angebote des Volkshochschulkreises Lüdinghausen an den Standorten Ascheberg, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen und Senden verbergen. Diese Liste sende man bis zum 3. Januar (Sonntag) an die VHS. Unter allen Einsendungen werden drei VHS-Gutscheine verlost.

Gutscheine

Zu finden sind der Adventskalender und weitere Infos zum Gewinnspiel auf der Internetseite der VHS. „Das VHS-Team wünscht viel Vergnügen beim Schauen der Videos und hofft, die, die mitmachen, im Anschluss auch persönlich in den Kursen zu sehen“, so Bauhus.