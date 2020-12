Kaufkraft binden und Freude bereiten

Gastronomie geschlossen, der Einzelhandel von den Umsatzeinbrüchen stark getroffen – da braucht es kreative Ideen, um die Attraktivität der Steverstadt als Wohn- und Einkaufsort auch in die Zeit nach Corona zu retten. Ein Baustein könnte da der frisch aus der Taufe gehobene Lüdinghausen-Gutschein sein, den Stefan Wiemann von LH-Marketing gemeinsam mit Stadtspitze und Sponsoren am Mittwoch vorstellte.

Die Idee dazu habe man schon länger gehabt, „aber die aktuelle Situation hat die Umsetzung dann doch noch mal beschleunigt“, so Wiemann. Der Gutschein in Form einer Scheckkarte kann künftig bei einer Vielzahl von Geschäften, Dienstleistern und Gastronomen in Lüdinghausen und Seppenrade eingelöst werden – und das auch in Teilbeträgen. Sprich: Mit einem einzigen Gutschein könnte der Nutzer einen Kaffee trinken gehen, eine Runde shoppen und anschließend zum Yoga. „Aktuell haben wir schon mehr als 60 Teilnehmer an Bord und es kommen immer noch weitere dazu“, zeigt sich Wiemann erfreut über die große Resonanz.

20 Prozent Bonus als Starthilfe

Der Gutscheinverkauf startet am 10. Dezember (Donnerstag) und das mit einem Bonus von 20 000 Euro. Möglich macht dies ein Sponsoring von Lüdinghausen Marketing, Stadt Lüdinghausen, Sparkasse Westmünsterland sowie der Volksbank Südmünsterland-Mitte. Bis dieses Budget verbraucht ist, werden verkaufte Gutscheine um jeweils 20 Prozent aufgestockt – frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“.

„Wegen des vermutlich hohen Andrangs startet der Vorverkauf am 10. Dezember von 17 bis 20 Uhr mit einem Fensterverkauf bei Lüdinghausen Marketing am Lüdinghaus. Hier ist ausschließlich Barzahlung möglich“, heißt es dazu von LH-Marketing. Ab dem 11. Dezember werden die Gutscheine dann zu den normalen Öffnungszeiten von LH-Marketing angeboten.

„Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung, um den Start des Gutscheins anzuschieben und so auch speziell in der Vorweihnachtszeit möglichst viel Kaufkraft in der Stadt zu binden“, betonte Bürgermeister Ansgar Mertens in Richtung der Sponsoren, vertreten von Marcus W. Leiendecker (Volksbank Südmünsterland-Mitte) und Andreas Geiping (Sparkasse Westmünsterland).

Die Gutscheine sind im Wert von zehn, 25, 50 und 100 Euro erhältlich. Bis der Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro aufgebraucht ist, gibt´s dann noch mal 20 Prozent obendrauf.

Pro Person wird nur ein subventionierter Gutschein verkauft. 100 Euro ist die Obergrenze. Alle Beträge, die darüber hinaus gehen, werden nicht subventioniert.

Online können die Gutscheine unter www.luedinghausen-gutschein.de individualisiert gestaltet, ausgedruckt oder auch per Messenger oder E-Mail versendet werden. Hier kann der Geldbetrag ganz individuell festgelegt werden. Dort ist auch die Liste aller beteiligten Händler, Dienstleister und Gastronomen einzusehen. Betriebe aus Seppenrade und Lüdinghausen, die als Akzeptanzstelle am neuen Gutscheinsystem teilnehmen möchten, können sich ebenfalls unter www.luedinghausen-gutschein.de kostenfrei registrieren.

www.luedinghausen-gutschein.de, 0 25 91/7 80 08.