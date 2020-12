Jugendliche skaten in Olfen

Anlage am Hallenbad ist in die Jahre gekommen

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Die Skateanlage am Klutensee-Bad war lange ein Treffpunkt für Jugendliche. Inzwischen ist die Anlage in die Jahre gekommen. Die Skater sind jetzt eher auf der Anlage in Olfen zu finden. Die Situation soll sich aber ändern. Die Jugendlichen werden dabei vom Grünen-Ratsmitglied Dennis Sonne unterstützt.