In der Verwaltungsvorlage hatte es im Beschlussvorschlag noch optimistisch geheißen: „Die Erstellung eines Mobilitätskonzepts wird begrüßt und soll zeitnah erfolgen.“ Daraus wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität am Donnerstagabend allerdings nichts. Dem Vorschlag, den Auftrag für die Erstellung des Konzepts an das Fachbüro „nts“ aus Münster zu vergeben, mochte die Mehrheit von CDU und FDP nicht folgen – trotz des von ihnen zugestanden überzeugenden Vortrags von Geschäftsführer Rolf Suhre.

Vielmehr wurde die Verwaltung beauftragt zwei weitere Angebote einzuholen. Dies wohl nicht zuletzt geschuldet der Summe von 120 000 Euro, die die Münsteraner den Lüdinghausern für das Vorhaben in Rechnung stellen wollen. Mit dem Einholen zweier zusätzlicher Angebote kommt die Stadt zudem einer Forderung des Bundesverkehrsministeriums nach. Diese macht eine Förderung des Projekts genau davon abhängig, erklärte Bürgermeister Ansgar Mertens. Der hat nach einem intensiven Gespräch dort eine fünfstellige Summe locker gemacht, obwohl das Zeitfenster für eine Beantragung von Fördermitteln an sich bereits abgelaufen war.

Zuvor hatte Dirk Havermeier (SPD) ausdrücklich begrüßt, dass ein entsprechendes Konzept endlich auf den Weg gebracht werden soll: „Das ist essenziell wichtig.“ Mobilität sei ein „Zukunftsthema wie nur wenige andere“. CDU-Fraktionssprecher Bernhard Möllmann kommentierte die Suhre-Präsentation so: „Das Konzept macht Lust auf mehr.“ Zugleich gab er zu bedenken, dass der Kreis Coesfeld in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Vorschlägen in Sachen Verkehr rundweg abgelehnt habe – so etwa einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Stadtfeldstraße/Konrad-Adenauer-Straße.