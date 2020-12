Kleine Geschenke bereiten Freude

Die Seppenrader Landfrauen zählen zu den aktivsten Vereinen im Dorf. Doch in Zeiten von Corona sind die Kontakte auf ein Minimum beschränkt, abgesehen von der Maskenaktion im Frühjahr, wo in wochenlanger Heimarbeit über 3000 Mund-Nasen-Masken genäht und gegen eine kleine Spende abgegeben wurden.

Da der für den heutigen Samstag geplante Adventskaffee mit der Gruppe MarziPan ausfallen muss, hatte sich das Vorstandsteam mit einer Idee an die über 170 Mitglieder gewandt, gemeinsam einen Adventskalender zu gestalten. Je mehr mitmachen, umso mehr Mitglieder können dadurch in den Genuss eines Geschenkes kommen. „Alle waren davon begeistert, mit kleinen Geschenken anderen eine Freude zu machen, nach dem Motto „Freude macht nur Freude, wenn man sie teilt“, sagten Inta Große En­trup und Andrea Krückendorf. Der Vorstand hatte 24 Geschenke aus der Vereinskasse bezahlt, damit zumindest eines davon jeden Tag verlost wird. Doch die Resonanz sei überwältigend gewesen. Insgesamt 130 bunte Päckchen stapeln sich nun im „Weihnachtszimmer“ bei Große Entrup, die zusammen mit Daila Lendermann die Geschenkpakete abgeholt hatte. Selbst gebackene Plätzchen, Liköre, Marmelade, kleine Bastelarbeiten oder Weihnachtsschmuck, alles liebevoll verpackt, gibt es zu gewinnen.

Bei dieser großen Anzahl werden nun täglich fünf oder sechs Päckchen ausgelost. Mit dem Handy wird ein Video im Weihnachtsstudio bei Große Entrup gedreht. Das wird abends gegen 20 Uhr an die große WhatsApp-Gruppe der Landfrauen verschickt. Zunächst liest eine der Vorstandsfrauen eine Weihnachtsgeschichte oder ein Gedicht vor, ehe dann die Verlosung erfolgt. Jedes Vereinsmitglied hat mit der Übergabe des Geschenkes eine Nummer erhalten, die dann aus dem großen Lostopf gezogen werden. „So wissen die Gewinnerinnen schon am Abend, dass sie am nächsten Tag Besuch von einem Vorstandsmitglied bekommen, und ein Geschenk erhalten. So halten wir in dieser Zeit Kontakt zu unseren Mitgliedern“, betonte Große Entrup.

Die für den 16. Januar im Don-Bosco-Haus geplante Generalversammlung wird ausfallen. „Wir lassen uns etwas einfallen, dass die Versammlung zu den Mitgliedern nach Hause kommt“, sagte Teamsprecherin Krückendorf.