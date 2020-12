Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Weltweit wird seit 1997 der Gedenktag für verstorbene Töchter und Söhne jeweils am zweiten Sonntag im Dezember begangen. Der ökumenische Gedenktag wird am 13. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr auch in der Kirche an der Burg begangen.