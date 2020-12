Die Friedhofsgebühren werden im kommenden Jahr deutlich angehoben. Das ist das Ergebnis der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend. Gegen die Erhöhungen sprach sich ausdrücklich die SPD aus. Mit Blick auf die Verwaltungsvorlage sprach der Fraktionsvorsitzende Niko Gernitz von „erheblichen Mehrkosten für die Bevölkerung“, die seine Fraktion nicht mittragen werde. Er plädierte für die eher moderate Variante einer Anpassung, orientiert an der bisher geübten Praxis in der Stadt. Sein Parteikollege Michael Spiekermann-Blankertz erklärte, es sei nicht nötig die Gebühren zu erhöhen: „Wir brauchen die Mittel nicht.“

CDU-Fraktionssprecher Bernhard Möllmann hingegen verwies darauf, dass „der Friedhof nicht kostendeckend“ arbeite. Seine Partei setze sich für eine Gebührenanpassung ein, die zwar den sogenannten Wiederbeschaffungszeitwert (Abschreibung) einbeziehe, aber die kalkulatorischen Zinsen außen vor lasse. Für die Grünen erklärte Christoph Lützenkirchen, dass diese beiden Aspekte durchaus in die Gebühren einfließen sollten.

Die christdemokratische Mehrheit im Ausschuss sorgt nun dafür, dass die Verwaltung die Gebühr noch einmal neu berechnen muss. Der endgültige Beschluss wird dann am 17. Dezember (Donnerstag) in der Ratssitzung gefasst.