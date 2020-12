„GanzSchönBesonders“ heißt es am 11. und 12. Dezember in der ehemaligen Bären-Apotheke in der Langenbrückenstraße. Im Rahmen eines Pop-up-Stores hat Lüdinghausen Marketing Kunsthandwerker eingeladen, bis zum 19. Dezember immer freitags und samstags ihre Waren anzubieten.

Neu sind dieses Mal Andreas Höning mit Deko unter anderem aus Holz, Angelika Pape mit Selbstgenähtem und Dekorationen sowie Josef Kersting mit Kunsthandwerk aus Tansania. Wieder mit dabei an diesem Wochenende sind: Magdalene Reers mit Keramikgeschirr und Gartenkeramik sowie Elke Reckmann mit Schmuck.

Auch in den Adventshäuschen gebe es zum Teil neue Angebote. Am Marktplatz ist wieder Lüdinghausen Marketing zu finden mit Lüdinghausen-Produkten und den Losen für die Weihnachtsverlosung, in der Münsterstraße 3BurgenBuch, in der kleinen Münsterstraße Penelope Höfer mit Schmuck, in der Wilhelmstraße Rudi Huber mit Honigprodukten sowie Hagen Seeger mit handgefertigten Holzarbeiten, am neuen Markt Simone Benken-Schaller mit Strickware sowie Wilfried Reckers mit Kinogutscheinen, Obst und Nüssen, in der Kirchstraße die Künstlerin und das Kreativatelier, am Nysaplatz Ludger Hagemann mit Betonkunst und der Kreativecke sowie an der Mühlenstraße die Teedektei.

Öffnungszeiten GanzSchönBesonders und Adventshäuschen: bis zum 19. Dezember freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr