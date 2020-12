Das Wasser ist wieder da

Die erste Panne liegt mehr als anderthalb Jahre zurück. Im April 2019 wurden die Bauarbeiten für elf Wochen aufgehalten, weil 35 Ankerstützen im Boden nachgerüstet werden mussten. Die sollen das Fundament der Halle vor Auftrieb durch Grundwasser absichern. Vor knapp acht Wochen eine neue Hiobsbotschaft: Im Beton wurden Haarrisse beziehungsweise Undichtigkeiten im Flurbereich sowie im Kraft- und Bewegungsraum des Sohle/Wandanschlusses festgestellt ( WN berichteten).

Diese Schäden seien durch nachträgliche Verpressarbeiten behoben worden, teilt die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp mit. Hierzu sei Injektionsmörtel in die Risse eingebracht worden. Dieser Prozess sei so lange wiederholt worden, bis kein Wasser mehr eingedrungen sei. In der Zwischenzeit sei die Situation „immer wieder überprüft worden“. Die weiteren Arbeiten konnten in diesen Bereichen erst fortgesetzt werden, als die Stellen trocken waren. „Sicherheitshalber wurden die betroffenen Stellen eine Woche länger beobachtet, bevor diese Bereiche für die weiteren Arbeiten freigegeben wurden“, erklärte Daniel Ackermann, Leiter des städtischen Gebäude- und Immobilienmanagements.

Ende November gab dann die Stadt Entwarnung: An den betroffenen Stellen wurde keine Feuchtigkeit mehr festgestellt. Und jetzt das: Bereits eine Woche später wurden erneut in drei Bereichen Haarrisse im Boden entdeckt. Betroffen sind sowohl Abschnitte, die schon im Oktober auffällig waren, als auch völlig neue Bereiche, sagte der Beigeordnete Matthias Kortendieck am Donnerstag bei einem Ortstermin.

„Der Prozess der Schadensbeseitigung wird durch einen externen Gutachter begleitet“, kommentierte er das weitere Vorgehen. Und: „Das städtische Gebäude- und Immobilienmanagement steht täglich mit ihm in Kontakt.“ Der beauftragte Gutachter, Bauingenieur Jürgen Weßling aus Dorsten, hat inzwischen das Problem in Augenschein genommen und Handlungsempfehlungen gegeben.

Bei dem Ortstermin zeigte er sich überzeugt, dass auch die neu aufgetretenen Schäden durch Verpressarbeiten behoben werden können. Damit wird allerdings jetzt eine Spezialfirma beauftragt, die der Gutachter empfohlen hat. Die Schäden, so Kortendieck, „müssen vollumfänglich beseitigt werden“. Die Kosten dafür müsse die bauausführende Firma des Gesamtprojekts tragen, erläuterte er die Position der Stadt. Derzeit sei man aber in konstruktivem Gespräch mit dieser. „Das Problem besteht nun schon seit einiger Zeit“, so Bürgermeister Ansgar Mertens. Die Stadt sei bestrebt, es gemeinsam mit der Baufirma zu lösen.

Sollten die jetzt geplanten Maßnahmen nicht fruchten, setzt Weßling auf eine sogenannte „Schleierinjektion“. Mittels eines Gels, das durch Bohrungen im Innenbereich auf die Außenhaut des Gebäudes gebracht werde, solle so eine optimale Abdichtung gewährleistet werden. Diese Arbeiten seien aber recht kostenintensiv, sagte Weßling.

Wie lange sich die Fertigstellung der Leistungssporthalle verzögern werde, sei derzeit nicht absehbar, erklärte Kortendieck. Die übrigen Bauarbeiten in der Halle könnten allerdings ungehindert fortgeführt werden.